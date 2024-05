Dopo la finale persa nel 2023 contro il West Ham la Fiorentina riprova a conquistare la Conference League: contro l'Olympiacos Italiano si affida a Belotti unica punta, con Nico Gonzalez, Beltran e Kouamé alle sue spalle. Nella formazione greca l'ex viola Jovetic parte dalla panchina. Match in diretta mercoledì 29 maggio alle 21 su Sky - canali Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K - e in streaming su NOW

ITALIANO: "VOGLIAMO PRENDERCI LA NOSTRA RIVINCITA"