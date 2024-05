Olympiacos-Fiorentina, le foto della finale di Conference League

Ad Atene Olympiacos e Fiorentina in campo per la finale di Conference League. Non solo lo spettacolo sul campo: grande è stato anche quello fuori dallo stadio e durante la cerimonia di apertura. Aspettando la vincitrice da premiare con il trofeo portato in campo da Dellas. Ecco le foto più belle della finale

OLYMPIACOS-FIORENTINA, LA CRONACA