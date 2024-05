Attimi di tensione durante Olympiacos-Fiorentina. Al termine del primo tempo, la polizia in tenuta antisommossa è intervenuta nel settore occupato dai tifosi della Fiorentina. C'è stato qualche momento di confusione, tanto che tutti i giocatori e la panchina della Fiorentina sono scattati – preoccupati anche per la presenza dei loro familiari – verso lo spicchio di tribuna per sincerarsi della situazione, prima di rientrare negli spogliatoi. Nel VIDEO la ricostruzione completa

