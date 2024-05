Nel VIDEO Fabio Quagliarella analizza a Sky la finale persa della Fiorentina contro l’Olympiacos ai tempi supplementari: "Quando arrivi ai supplementari succede che tu possa avere paura di perdere. La partita non è stata bellissima, però la Fiorentina aveva avuto le sue occasioni per far gol. Quando poi prendi gol negli ultimi minuti non hai neanche il tempo di reagire. È stato davvero un peccato"

OLYMPIACOS-FIORENTINA 1-0