Fiorentina, sorteggiati avversari playoff

La Fiorentina farà il suo esordio nei playoff di Conference League giovedì 22 agosto al 'Franchi' contro gli armeni dell'Ararat Armenia oppure gli ungheresi della Puskas Akademia. La squadra di Palladino giocherà il ritorno in trasferta la settimana successiva, giovedì 29 agosto. Questo l'esito del sorteggio che si è svolto oggi a Nyon. e Puskas Akademia e Ararat Armenia si sfideranno giovedì 8 e giovedì 15, con il match d'andata in programma in Ungheria e il ritorno in Armenia. I viola quindi conosceranno quale sarà l'avversario la sera di Ferragosto.