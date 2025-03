Il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina ha vissuto una giornata "torinese" con il momento centrale, a Venaria Reale, dell'inaugurazione di un Centro Tecnico Federale alle porte della città. il blitz torinese è stato l’occasione anche per visitare la Continassa, sede di lavoro della Juventus, e Superga per commemorare i caduti del Grande Torino

Giornata "torinese" per il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina che ha parlato della sconfitta azzurra di San Siro contro la Germania dal Teatro Concordia di Venaria Reale dove ha partecipato al Gran Galà "Golden Hearts": "C'è amarezza e dispiacere per risultato, peccato per le due ingenuità, ma c'è anche soddisfazione per la voglia, l'entusiasmo e la determinazione mostrata dai ragazzi: meritavamo qualche soddisfazione in più. La possibilità di ribaltare il risultato c'è, ci crediamo e vediamo domenica che tipo di reazione avremo".