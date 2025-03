Il difensore dell'Italia - che aveva riportato un trauma distorsivo-contusivo al ginocchio sinistro nei minuti finali della partita contro la Germania - non sarà a disposizione per la sfida di ritorno dei quarti di Nations League in programma domenica sera a Dortmund. Calafiori, dunque, rientrerà a Londra per ulteriori valutazioni sull'infortunio

A Dortmund senza Riccardo Calafiori. Il difensore dell'Italia, a seguito del trauma distorsivo-contusivo riportato al ginocchio sinistro nei minuti finali della partita persa contro la Germania a San Siro, non sarà a disposizione di Luciano Spalletti per la sfida di ritorno dei quarti di finale di Nations League, in programma domenica sera in Germania. Il giocatore dell'Arsenal lascerà il ritiro della Nazionale e tornerà a Londra per ulteriori valutazioni sull'infortunio.