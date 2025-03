Il calciatore dell'Albiceleste è stato espulso al 95' del match vinto 0-1 contro l'Uruguay, a causa di un intervento scomposto su Nahitan Nandez. Questa squalifica impedirà a Nico Gonzalez di essere a disposizione per il match tra Argentina e Brasile in programma nella notte italiana tra martedì e mercoledì

Espulsione per Nico Gonzalez nel match di qualificazioni ai Mondiali tra Uruguay e Argentina, vinto dagli ospiti 0-1 grazie a un gol di Thiago Almada. L'attaccante della Juventus, entrato in campo al 69' al posto di Giuliano Simeone, è stato espulso in pieno recupero a causa di un intervento scomposto ai danni di Nahitan Nandez. Gonzalez, nel tentativo di respingere un pallone che arrivava dall'alto, ha colpito al collo l'ex centrocampista del Cagliari: il numero 15 dell'Argentina ha chiesto subito scusa, ma l'arbitro non ci ha pensato su due volte e ha estratto il rosso diretto al 95'. Una sanzione pesante che impedirà a Nico Gonzalez di essere a disposizione di Scaloni per la prossima gara (in programma nella notte italiana tra martedì e mercoledì) quando l'Argentina ospiterà a Buenos Aires il Brasile.