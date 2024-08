City-United di FA Cup: l'ultima partita di De Gea

L'ultima partita di De Gea con il Manchester United è stata la finale di FA Cup contro i rivali del City del 3 giugno 2023. Una serata da dimenticare per i Red Devils, sconfitti 2-1 dalla squadra di Guardiola, lanciata verso la conquista del triplete. Decisiva la doppietta di Gundogan, mentre allo United non basta il calcio di rigore di Bruno Fernandes (per tocco col braccio di Grealish in area).

MANCHESTER CITY-MANCHESTER UNITED 2-1

1' e 51' Gundogan (MC), 33' rig. B. Fernandes (MU)



MANCHESTER CITY (3-2-4-1): Ortega; Walker (95' Laporte), Dias, Akanji; Stones, Rodri; B. Silva, De Bruyne (76' Foden), Gundogan, Grealish (89' Aké); Haaland. All. Guardiola



MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Lindelof (83' McTominay), Shaw; Casemiro, Fred; B. Fernandes, Eriksen (62' Garnacho), Sancho (78' Weghorst); Rashford. All. Ten Hag