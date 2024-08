Dove vedere Puskas Akademia-Fiorentina

La Fiorentina si gioca l'accesso ai gironi di Conference League contro gli ungheresi della Puskas Akademia. Dopo il 3-3 dell'andata, i viola scendono in campo oggi, giovedì 29 agosto, in trasferta alla Felcsut-Pancho Arena. La squadra di Raffaele Palladino va alla ricerca - per il terzo anno consecutivo - di un pass per la Conference League. Match in diretta alle 21, con prepartita a partire dalle 20.30, su Sky Sport Calcio, Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Tutto questo aspettando le grandi notti europee, con la nuova Champions League, al via dal prossimo 17 settembre con il nuovo format e per la prima volta con cinque italiane impegnate in campo. Live su Sky e in streaming su NOW, 185 delle 203 partite della massima competizione europea, per ogni stagione fino al 2027, e grazie a Diretta Gol in esclusiva tutte le partite dell'Europa League (dal 25/09) e della Conference League (dal 3/10).