Palladino prevede di fare turnover contro il San Gallo, come ha spiegato al microfono di Sky Sport 24 alla vigilia del match di Conference League: "Ho a disposizione tanti calciatori importanti, io li amo tutti e vorrei farli giocare tutti. Ho bisogno di loro perché abbiamo tante partite, ne avremo 6 in 18 giorni. Affrontiamo una squadra che proverà a metterci in difficoltà nel proprio stadio, li abbiamo studiati, conosciamo le loro qualità" GUDMUNDSSON, LESIONE ALLA COSCIA DESTRA

Il San Gallo ospita la Fiorentina nella seconda giornata di Conference League (match in diretta giovedì 24 ottobre alle 18.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW). I viola vogliono conquistare la seconda vittoria consecutiva, dopo il successo per 2-0 contro il The New Saints. Raffaele Palladino introduce così la sfida contro gli svizzeri al microfono di Sky Sport 24.

La Fiorentina sta vivendo un grande momento, si aspettava di raggiungere questi risultati e questo gioco? "Io sono nel mondo del calcio da 20 anni, so come vanno le cose, purtroppo non c'è equilibrio nei giudizi e nei commenti, sia nelle vittorie sia nelle sconfitte, si passa da un eccesso all'altro troppo facilmente. Io conosco una sola strada: il lavoro. Dal primo giorno che ho preso questa squadra in mano ho visto grande partecipazione da parte dei ragazzi, la società mi ha messo a disposizione grandi giocatori arrivati anche dal mercato, vedevo la crescita della mia squadra. Sono state dette tante cose quando non arrivavano i risultati, ma noi in realtà avevamo perso soltanto contro l'Atalanta. Questo è un dato di fatto oggettivo. Io ero tranquillo, sapevo che i risultati prima o poi sarebbero arrivati, vedevo la squadra crescere giorno dopo giorno in allenamento, sono contento perché i ragazzi meritano queste soddisfazioni, bisogna mantenere questa umiltà e questa mentalità. Dobbiamo continuare a lavorare perché non abbiamo fatto ancora nulla".