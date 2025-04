Dopo il violento scontro di gioco con Jimenez al 53' dell'anticipo di Serie A, il portiere rossonero è stato dimesso in mattinata dall'ospedale di Udine. In seguito a tutti gli accertamenti svolti con esito negativo e alla notte trascorsa sotto osservazione, Maignan ha fatto rientro in auto a Milano dove resterà a riposo assoluto fino a martedì quando verrà rivalutato

Mike Maignan è stato dimesso in mattinata dall'ospedale di Udine e ha fatto ritorno a Milano. Sospiro di sollievo per il portiere e capitano rossonero, che al 53' della partita contro l'Udinese aveva riportato un trauma cranico in seguito al violento scontro di gioco col compagno Alex Jimenez. Da sottolineare come Maignan non avesse mai perso conoscenza ma, in seguito all'infortunio, era stato costretto ad abbondonare la partita in barella tra gli applausi del pubblico bianconero. Un grande spavento in campo, fortunatamente le condizioni del giocatore confermate dall'ufficio stampa del Milan avevano immediatamente rassicurato tutti. E Maignan era stato trasportato per controlli all'ospedale cittadino di Santa Maria della Misericordia.