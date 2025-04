Dove vedere Inter-Cagliari

La partita Inter-Cagliari della 32^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 12 aprile alle ore 18 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all'offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando "Apri DAZN", comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q (via satellite) e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al numero 214 del telecomando Sky . Per vedere il canale DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell'area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Inter e Cagliari

L’Inter è rimasta imbattuta in 13 (11V, 2N) delle ultime 14 sfide disputate contro il Cagliari in Serie A (fa eccezione nel parziale la sconfitta all’Unipol Domus dell’1 marzo 2019 per 1-2). Nel dettaglio, Simone Inzaghi non ha perso alcuno dei cinque incroci (4V, 1N) da allenatore nerazzurro contro i sardi nel torneo: tra i tecnici che non hanno mai perso contro i rossoblù in massima serie alla guida dell’Inter, solo Roberto Mancini conta più sfide (nove, 6V e 3N). L’Inter è la squadra contro la quale il Cagliari ha subito più gol in Serie A: 152, in 87 partite, per una media di 1,7 a match. Inoltre, i nerazzurri vanno a segno da 25 sfide casalinghe contro i rossoblù: si tratta della striscia aperta più lunga di gare interne consecutive in gol dei meneghini contro una singola avversaria nel torneo. Il Cagliari affronta l’Inter con un distacco negativo di almeno 38 punti in classifica a inizio giornata di campionato solo per la quinta volta in Serie A, ma tutte negli anni 2000: l’ultima risale al 14 aprile 2024, alla 32^ giornata (-52), con il match che terminò in pareggio (2-2). L’Inter va a bersaglio da 37 partite interne di fila in Serie A – ultima gara senza reti al Meazza il 15 aprile 2023 contro il Monza – e solo il Lille vanta una striscia aperta più lunga (39) nei maggiori cinque campionati europei. Inoltre, soltanto una volta i nerazzurri hanno registrato una striscia più lunga di match casalinghi consecutivi con reti all’attivo nel massimo torneo: 60, tra l’agosto 2005 e l’ottobre 2008. Il Cagliari ha tenuto la porta inviolata nelle ultime due sfide (1V, 1N) di campionato – tante volte quante nelle 28 gare precedenti dei sardi nel torneo – e potrebbe infilare tre clean sheet consecutivi in Serie A per la prima volta da ottobre 2012 (con Ivo Pulga come allenatore).