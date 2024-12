Nel 1989 vince Jonas Thern, che in Italia viene allenato solo da mostri sacri della panchina come Ranieri, Ottavio Bianchi e Lippi (al Napoli) e Mazzone (alla Roma). Nel 1990 - l'anno in cui la Serie A è al centro del mondo - vince Tomas Brolin, da Parma. Una colonna della squadra di Nevio Scala che lo schiera inizialmente in attacco, per poi arretrarlo a centrocampo. Grande qualità e senso tattico. Brolin bissa il pallone d'oro svedese nel 1994, in Emilia fa sua una Coppa Uefa, una Supercoppa, una Coppa delle coppe e una Coppa Italia.