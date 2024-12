Introduzione

La Fifa ha pubblicato tutti i voti assegnati per il "The Best Men's Player" 2024, vinto da Vinicius JR del Real Madrid davanti a Rodri e Bellingham. Non mancano le curiosità, a partire dai voti "insoliti" rispetto agli altri partecipanti di Donnarumma e Spalletti. Buon piazzamento anche per Messi, che ha preceduto Haaland e Mbappé; l'argentino, invece, ne ha approfittato per incoronare nuovamente il suo erede al Barcellona. Tutti i voti e le curiosità del "Fifa The Best Men's Player"