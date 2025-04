Contro il Betis servirà una Fiorentina diversa

La Fiorentina vola in semifinale di Conference League per il terzo anno consecutivo, ma la doppia sfida contro il Celje ha messo in luce alcuni evidenti problemi. A salvare la squadra di Palladino ci hanno pensato le solite certezze, De Gea, Mandragora e Kean, ma ora arriva il Betis e per batterlo servirà il contributo di tutti. L'analisi di Paolo Ciarravano per Sky Sport Insider