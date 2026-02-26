Dove vedere Fiorentina-Jagiellonia

I numeri di Fiorentina e Jagiellonia

Le squadre italiane hanno perso solo due delle loro 32 partite casalinghe nelle maggiori competizioni europee contro avversarie polacche (25V 5N); tuttavia, la Fiorentina è la formazione che ha subito entrambe queste sconfitte: 1-2 contro il Lech Poznań nel 2015 e 2-3 sempre contro il Lech Poznań nel 2023. La Fiorentina è riuscita a passare il turno in ciascuno dei suoi sei doppi confronti ad eliminazione diretta di Conference League in cui ha vinto la gara di andata: l'ultima volta che è stata eliminata dopo un successo risale ai sedicesimi di finale di Europa League 2016-17 (vittoria per 1-0 all'andata e sconfitta per 2-4 al ritorno contro il Borussia Mönchengladbach). Considerando le ultime quattro stagioni (dal 2022/23), soltanto Real Madrid (31), Bayern Monaco (30) e Arsenal (27) hanno vinto più partite nelle principali competizioni europee rispetto alla Fiorentina: 26 (come Liverpool e Inter) tutte in Conference, almeno il doppio rispetto a qualsiasi altra avversaria nel torneo nel periodo (a 13 l'AZ Alkmaar). La Fiorentina è una delle cinque squadre che non hanno ancora pareggiato alcun incontro in questa Conference League (4V, 3P). La Fiorentina non termina un singolo torneo europeo senza alcun segno "X" dalla Champions League 2009/10 (quando fu eliminata dal Bayern Monaco agli ottavi di finale). Il Jagiellonia è rimasto imbattuto nelle sue sei trasferte disputate in questa stagione nelle coppe europee (2V 4N – inclusi i turni di qualificazione) e ha pareggiato ciascuna delle sue tre gare esterne disputate nella fase a gironi di questa Conference. La Fiorentina è l'unica squadra che ha segnato 100 o più gol nella storia della Conference League (103 reti in 47 partite, esclusi i turni di qualificazione), più del doppio rispetto a qualsiasi altra squadra (segue il KAA Gent con 51 gol).