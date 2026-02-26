L'Uefa spiega il rosso diretto a Kelly (dopo revisione Var) durante il ritorno dei playoff di Champions League tra Juventus e Galatasaray: "Il difensore, usando i suoi tacchetti, ha avuto un forte contatto scorretto con la caviglia sinistra dell'avversario, mettendo a repentaglio in modo chiaro la sua incolumità"

Durante la sfida di ritorno dei playoff di Champions League tra Juventus e Galatasaray, il difensore bianconero Kelly al minuto 48 ha colpito la gamba di Yilmaz. L'arbitro Joao Pinheiro tira fuori il cartellino giallo, poi viene richiamato al Var e decide di estrarre il cartellino rosso diretto. Questo cambierà la durata dello stop del numero 6, che verrà fermato per due giornate invece che per una soltanto. Il giorno dopo è arrivata la spiegazione dell'episodio da parte dell'Uefa sul sito ufficiale: "Kelly, usando i suoi tacchetti, ha avuto un forte contatto scorretto con la caviglia sinistra dell'avversario (Yilmaz), mettendo a repentaglio in modo chiaro la sua incolumità".