Dove vedere Bologna-Brann

I numeri di Bologna e Brann

Con la vittoria per 1-0 contro il Brann nel match di andata di questo turno di play-off di Europa League, il Bologna è rimasto imbattuto nelle quattro partite disputate fino ad ora contro squadre norvegesi nelle maggiori competizioni europee (2V 2N). I rossoblù non hanno mai evitato la sconfitta in ciascuna delle prime cinque contro squadre di una stessa nazione in questi tornei. Dopo il 3-0 sul Maccabi Tel Aviv e l'1-0 dell'andata con il Brann, il Bologna potrebbe vincere tre match di fila in una grande competizione europea per la prima volta dal 1998 (cinque in Coppa UEFA in quel caso). È successo solo una volta nella storia, invece, che i rossoblù tenessero la porta inviolata per tre partite consecutive in questi tornei: 2-0 e 0-0 contro il Lyn e 0-0 contro la Dinamo Zagabria tra settembre e novembre 1967, in Coppa delle Fiere. Il Bologna non ha mai perso una partita casalinga in una fase ad eliminazione diretta nella propria storia nelle maggiori competizioni europee, in 27 precedenti (16V 11N). Il Brann non ha mai vinto nei quattro precedenti disputati nella propria storia contro squadre italiane nelle maggiori competizioni europee (1N 3P), mancando l'appuntamento con il gol in ciascuno di questi match. Il Brann ha vinto solo una delle ultime 12 partite esterne nella fase ad eliminazione diretta nelle maggiori competizioni europee (2N 9P): 2-1 in casa del Club Brugge in Coppa UEFA nell'ottobre 2007 con gol di Thorstein Helstad e Robbie Winters. Il Bologna è la squadra che ha tentato più conclusioni sia in totale (180), sia nello specchio della porta (64) e quella che ha effettuato più giocate in area avversaria (301) in questa Europa League. Tuttavia, i rossoblù hanno realizzato solo 15 reti finora nel torneo.