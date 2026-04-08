Il calendario delle partite di Conference League

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Conference League, calendario e orari delle partite dei quarti

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Giovedì 9 aprile l’andata dei quarti di Conference League su Sky e in streaming su NOW. Le partite da seguire anche con Diretta Gol. Una l’italiana in campo: alle 21.00 Crystal Palace-Fiorentina. Approfondimento pre e postpartita affidato a Studio Europa e Conference League con i giornalisti e i top talent di Sky Sport

Si torna in campo in Europa con la Conference League, tutta da vivere in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Giovedì 9 aprile l’andata dei quarti di finale, con le partite da seguire in contemporanea nella Casa dello Sport di Sky anche grazie a Diretta Gol, Sky Sport Max e Sky Sport 251. Giovedì alle 21.00 su Sky Sport Arena e Sky Sport 253, in campo la Fiorentina di Paolo Vanoli, impegnata in casa del Crystal Palace. Telecronaca di Massimo Marianella con il commento di Lorenzo Minotti. Inviata Vanessa Leonardi.

Gli studi di Sky Sport

Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa e Conference League, il programma condotto da Mario Giunta che sarà in compagnia di Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini e Stefano De Grandis. Spazio news e approfondimenti affidato a Vittoria Orlando. Dalle 23.30 sarà il momento di After Party-Best of Europe, con Federica Masolin, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside. A mezzanotte chiude la serata Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta.

Conference League, l’andata dei quarti di finale su Sky e NOW

Giovedì 9 aprile

  • alle 18.45: RAYO VALLECANO-AEK ATENE su Sky Sport Calcio e Sky Sport 256. Telecronaca Nicolò Ramella
  • alle 21.00: CRYSTAL PALACE-FIORENTINA su Sky Sport Arena e Sky Sport 253. Telecronaca Massimo Marianella, commento Lorenzo Minotti. Inviata Vanessa Leonardi, Diretta Gol Dario Massara
  • alle 21.00: DIRETTA GOL su Sky Sport Max e Sky Sport 251

SHAKHTAR DONETSK-AZ ALKMAAR

MAINZ-STRASBURGO

Gli studi di Conference League

  • dalle 18, dalle 20 e dalle 23: Studio Europa League con Mario Giunta, Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini e Stefano De Grandis
  • alle 23.45: After Party-Best of Europe con Federica Masolin, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside
  • a mezzanotte: Goleador Europa con Martina Quaranta

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