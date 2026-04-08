Il calendario delle partite di Conference League

Giovedì 9 aprile l’andata dei quarti di Conference League su Sky e in streaming su NOW . Le partite da seguire anche con Diretta Gol. Una l’italiana in campo: alle 21.00 Crystal Palace-Fiorentina. Approfondimento pre e postpartita affidato a Studio Europa e Conference League con i giornalisti e i top talent di Sky Sport

Si torna in campo in Europa con la Conference League , tutta da vivere in esclusiva su Sky e in streaming su NOW . Giovedì 9 aprile l’ andata dei quarti di finale , con le partite da seguire in contemporanea nella Casa dello Sport di Sky anche grazie a Diretta Gol, Sky Sport Max e Sky Sport 251. Giovedì alle 21.00 su Sky Sport Arena e Sky Sport 253, in campo la Fiorentina di Paolo Vanoli, impegnata in casa del C rystal Palace . Telecronaca di Massimo Marianella con il commento di Lorenzo Minotti. Inviata Vanessa Leonardi.

Gli studi di Sky Sport

Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa e Conference League, il programma condotto da Mario Giunta che sarà in compagnia di Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini e Stefano De Grandis. Spazio news e approfondimenti affidato a Vittoria Orlando. Dalle 23.30 sarà il momento di After Party-Best of Europe, con Federica Masolin, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside. A mezzanotte chiude la serata Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta.