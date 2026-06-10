Netto 3-0 dell'Argentina nell'ultimo test prima dell'esordio ai Mondiali. L'Albiceleste ha superato l'Islanda di Gudmundsson grazie alle reti di Barco, Messi e Almada. L'otto volte Pallone d'Oro, entrato dalla panchina, ha fugato ogni dubbio sulla sua presenza al Mondiale: gli sono bastati appena due minuti dal suo ingresso in campo per segnare su rigore. La squadra di Scaloni farà il suo esordio nella competizione nella notte italiana tra il 16 e il 17 giugno contro l'Algeria

Successo per l'Argentina nell'ultima amichevole prima dell'esordio ai Mondiali. La squadra di Scaloni, scesa in campo ad Auburn in Alabama davanti a 88 mila spettatori, si è imposta 3-0 sull'Islanda degli "italiani" Gudmundsson ed Ellertsson. Il Ct dell'Albiceleste ha schierato una formazione sperimentale, con Lionel Messi inizialmente in panchina dopo l'affaticamento muscolare accusato in una gara di Mls lo scorso 24 maggio. Scaloni aveva però dichiarato che l'otto volte Pallone d'Oro fosse pienamente recuperato e il numero 10 non ha impiegato molto a dimostrarlo: entrato al 70', dopo appena due minuti ha firmato il gol del momentaneo 2-0 su un calcio di rigore. Penalty procurato da Lautaro Martinez che era stato messo a tu per tu con il portiere avversario da un passaggio filtrante illuminante proprio di Messi. A completare il successo argentino ci hanno pensato Barco, in rete all'8', e Almada, che ha chiuso i conti all'86'.