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Conference LeagueQuarti - giovedì 9 aprile 2026Quarti - gio 9 apr
Fine
Crystal Palace
Mateta J. 24' (Rig.)Mitchell T. 31'Sarr I. 90'
3 - 0
Fiorentina
Crystal Palace
Mateta J. 24' (Rig.)Mitchell T. 31'Sarr I. 90'
3 - 0 Fiorentina
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Crystal Palace-Fiorentina 3-0: gol e highlights. A segno Mateta, Mitchell e Sarr

L'andata dei quarti di Conference League premia il Crystal Palace che vince 3-0 contro la Fiorentina. Gli inglesi trovano il vantaggio grazie al rigore di Mateta, poi alla mezz'ora raddoppia Mitchell. A inizio ripresa Fabbian colpisce una traversa, ma al 90' arriva il tris di Sarr che indirizza la qualificazione a favore della squadra di Glasner. Tra una settimana il ritorno al Franchi

IL TABELLONE - PAGELLE

Le pagelle

Nel 3-0 del Crystal Palace alla Fiorentina il migliore dei viola è Ranieri, mentre Dodô (protagonista in negativo nei primi due gol degli inglesi) delude. I voti di Massimo Marianella

Le pagelle di Crystal Palace-Fiorentina

Le pagelle di Crystal Palace-Fiorentina

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La Fiorentina cade 3-0 in casa del Crystal Palace nell'andata dei quarti di finale di Conference League. Vincono con lo stesso risultato anche lo Shakhtar e il Rayo Vallecano, il Mainz batte lo Strasburgo.

Il tabellone della Conference League

Il tabellone della Conference League

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finisce qui!

Il Crystal Palace vince l'andata dei quarti: 3-0 alla Fiorentina con i gol di Mateta, Mitchell e Sarr

Crystal Palace-Fiorentina
sostituzione

94' - Doppio cambio per Glasner: fuori Wharton e Kamada, dentro Hughes e Johnson

93' - Yeremi Pino vicino al poker! Imbucata centrale per lo spagnolo che tenta il pallonetto, salva Dodô a portiere battuto

sostituzione

91' - Vanoli inserisce anche Mandragora e Puzzoli, al debutto: escono Fagioli e Gudmunsson

90' - Quattro minuti di recupero

GOL!

Tris di Sarr

90' - Segna ancora il Crystal Palace! Dalla destra arriva il cross su cui stacca perfettamente Sarr che la mette nell'angolo di testa per il 3-0!

Il gol di Sarr

88' - Lerma col destro dopo un'iniziativa personale di Yeremi Pino, decisiva la respinta in scivolata di Ranieri

87' - Ci avviciniamo all'indicazione del recupero, la Fiorentina a caccia di un gol che riaprirebbe decisamente la qualificazione

sostituzione

84' - Cambia anche Glasner: dentro Lerma per Mateta

sostituzione

82' - Altro cambio per Vanoli che manda in campo Comuzzo per Pongracic

82' - Ndour da fuori area conclude col mancino, spedisce altissimo

79' - Mateta spreca! Dal fondo Sarr la mette sul secondo palo, il centravanti di testa manda fuori da distanza ravvicinata

sostituzione

78' - Doppio cambio per Vanoli: fuori Gosens e Harrison, dentro Balbo e Fazzini

77' - Sarr! Cross dalla destra di Munoz deviato che favorisce lo stacco del senegalese: il suo colpo di testa termina a lato

ammonizione!

76' - Intervento duro di Richards su Ndour che costa il cartellino giallo

75' - Entriamo nel quarto d'ora finale: il Crystal Palace resta in vantaggio sul 2-0

72' - Si è un po' spenta la spinta offensiva della Fiorentina che, fin qui, non ha ancora effettuato cambi

ammonizione!

69' - Piccoli sbraccia su Lacroix e incassa il giallo

68' - Bella giocata di Pongracic che effettua il cross in mezzo, ma Piccoli non riesce a colpire di testa

sostituzione

65' - Guessand non ce la fa: primo cambio per Glasner che inserisce Yeremi Pino

63' - Qualche problema fisico per Guessand che richiede in campo l'intervento dello staff medico

60' - Occasione per Piccoli! Spinge Dodô e trova una bella traccia interna per il taglio dell'attaccante che calcia in caduta, ma il portiere fa sua la sfera in due tempi

58' - Gudmunsson! Lunga azione della Fiorentina che si conclude con un altro cross dalla destra: l'islandese va in torsione di testa, blocca facile Henderson

55' - I padroni di casa provano a sfruttare anche le palle inattive, allontana la minaccia la difesa viola

52' - Risponde il Palace con Kamada che riceve dentro l'area, lato sinistro, e col destro chiude la conclusione sul primo palo: palla sull'esterno della rete

Traversa di Fabbian

51' - Scambio tra Dodô e Harrison, con il brasiliano che appoggia al centro area dove Fabbian, tutto solo, calcia di prima col destro, ma la palla sbatte sulla traversa

49' - Ritmo contenuto in quest'avvio di ripresa, mentre i tifosi viola si fanno sentire per spronare la squadra di Vanoli

inizia il secondo tempo!

Cosa è successo nel primo tempo

Fiorentina sotto di due gol al termine della prima frazione di gioco, nonostante l'avvio fosse stato incoraggiante. Il Crystal Palace è andato a 'diesel' e, sfiorato il gol con Guessand, ha trovato il vantaggio al 24' grazie al tiro dagli 11 metri trasformato da Mateta. Alla mezz'ora, sempre su una conclusione ribattuta all'attaccante, è arrivato il bis firmato Mitchell a cui i viola non hanno saputo finora reagire. Si ripartirà dal 2-0!

Il primo tempo di Crystal Palace-Fiorentina
intervallo!

Si va al riposo con il Crystal Palace avanti 2-0 sulla Fiorentina: i gol di Mateta (su rigore) e Mitchell

45' - Tre minuti di recupero

42' - Ci avviciniamo alla fine del primo tempo, i viola provano a ridurre il passivo ma gli inglesi sono pericolosi ogni volta che attaccano

39' - Canvot! Il difensore parte dalla propria metà campo e avanza fino al limite dell'area: destro piazzato, blocca De Gea a terra

37' - Il Palace non sembra volersi accontentare e continua ad attaccare per aumentare il divario

34' - La Fiorentina cerca ora di riorganizzarsi dopo una mezz'ora che mette la strada verso la qualificazione tutta in salita

GOL!

Mitchell raddoppia

31' - Segna ancora il Crystal Palace! Bellissima palla scodellata in verticale in area per Munoz che, in acrobazia, serve Mateta: l'attaccante da due passi si fa ribattere da De Gea che, però, non può nulla sulla ribattuta di Mitchell per il 2-0!

Il gol di Mitchell

28' - C'è stata la risposta della Fiorentina al gol subito, ora il Palace prova a gestire senza affanni

25' - Ci prova Gudmunsson! Cerca subito la reazione la Viola, con la palla fatta circolare da destra a sinistra in area di rigore, dove l'islandese rientra sul destro e va col tiro a giro ma non colpisce bene

statistiche

Mateta ha realizzato il 57° gol in 190 partite con la maglia del Crystal Palace

GOL!

Mateta la sblocca

24' - Crystal Palace in vantaggio! L'attaccante non sbaglia dagli 11 metri: il suo destro aperto spiazza De Gea e vale l'1-0!

Il gol di Mateta

Calcio di rigore per il Crystal Palace

21' - Gli inglesi recuperano alto e vanno in verticale con Sarr: palla appoggiata a sinistra per Guessand che sbaglia la conclusione ma viene travolto da Dodô. Rigore e giallo per il difensore brasiliano che, diffidato, salterà il ritorno

20' - Sarr ci prova col destro dalla distanza: palla lontana dalla porta

18' - Guessand vicino al gol! Giro-palla che si sviluppa da sinistra a destra, il giocatore ivoriano appoggia in orizzontale a Munoz che gliela restituisce con un cross: conclusione volante e sporca che termina di un soffio fuori

16' - Superato il primo quarto d'ora e si resta sullo 0-0

14' - Gosens! Buona manovra dei viola, con la palla che da destra finisce sul lato opposto, fuori l'area di rigore: arriva il tedesco e calcia di prima intenzione col mancino, ma tira ampiamente fuori

13' - Già un po' di interruzioni fin qui: i viola spingono maggiormente sulla destra o cercano di superare la prima linea con i lanci lunghi

10' - Aumenta la pressione del Crystal Palace che conquista progressivamente campo

7' - Chance per Mateta! Prima offensiva dei padroni di casa: cross dalla destra per l'attaccante che stacca di testa, ma non colpisce benissimo e manda a lato

4' - Impatto intraprendente della Fiorentina sul match, subito buon ritmo a Selhurst Park

1' - Bella traccia per Dodô che effettua un cross basso per la girata immediata di Piccoli, subito ribattuta da Richards

calcio d'inizio!

Diretta su Sky Sport ArenaSky Sport 253 e in streaming su NOW. Disponibile su SkyGo, anche in HD

Un minuto di silenzio

Inizia ora a Selhurst Park un minuto di raccoglimento per ricordare Mircea Lucescu

Squadre in campo

Selhurst Park accoglie l'ingresso dei giocatori di Crystal Palace e Fiorentina: l'andata dei quarti sta per cominciare!

Crystal Palace-Fiorentina, arbitra il lituano Rumšas

  • Arbitro: Rumšas (LTU)
  • Assistenti: Radiuš - Sužiedelis (LTU)
  • IV: Lukjancukas (LTU)
  • VAR: Dieperink (NED)
  • AVAR: Blank (NED)

Tutti gli highlights di Conference

Highlights | Sky Sport

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Il tabellone di Conference

Tutti gli accoppiament dei quarti di Conference e i possibili incroci in semifinale.

Il tabellone della Conference League: sarà Fiorentina-Palace

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Il ranking per club

Fiorentina attualmente 23^, ma la top 20 è vicinissima.

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Il ranking per Nazioni

Dopo il mercoledì di Champions l'Italia (che ha ancora solo due squadre in corsa nelle coppe, Bologna e Fiorentina) ha perso ulteriore terreno dal secondo posto della Spagna. Siamo passati da -1.567 punti a -1.942 punti di distanza dalla piazza che vale l'extra spot per la prossima Champions, dove l'Inghilterra potrebbe portare anche sette squadre.

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Pongracic: "È un'altra Fiorentina, col Palace con fiducia"

Le dichiarazioni alla vigilia dei quarti di Conference del difensore viola.

Vanoli: "Giochiamocela con coraggio e personalità"

Le parole a Sky Sport nel pre-partita dell'allenatore della Fiorentina: "Mi aspetto che i ragazzi facciano una grande prestazione, ho sempre detto che lo spirito deve essere quello che ci ha permesso di risalire. Adesso abbiamo questa partita contro una squadra di Premier, forte, e dovremo giocarla con personalità. Nel calcio moderno la differenza la fanno i centrocampisti, Fagioli in questo periodo ci ha fatto girare tantissimo la squadra, le giocate di Gudmundsson tra le linee possono far soffrire l’avversaria, anche se è una squadra che ha fatto bene a parte l’ultimo periodo. La pressione fa parte di quelli che vogliono ottenere qualcosa di importante. Portare avanti la Conference con lo stato emotivo che avevamo in campionato rappresenta un grandissimo percorso. Ho detto ai ragazzi che si devono giocare questa partita con coraggio, sapendo con lucidità che c’è anche il ritorno"

Il calendario di Conference

Non solo Crystal Palace-Fiorentina. Quarti di finale che sono cominciati con Rayo Vallecano-Aek Atene, dove è in corso al momento il secondo tempo.

Il calendario delle partite di Conference League

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Si gioca anche l'Europa League

L'altra italiana impegnata questa sera è il Bologna che ospita l'Aston Villa.

Bologna-Aston Villa LIVE

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Le scelte di Vanoli

Un po' di assenze per l'allenatore viola che si affida a Piccoli in avanti, con Fabbian e Ndour supporti centrali ed Harrison e Gudmundsson sugli esterni. In difesa trova spazio Pongracic accanto a Ranieri.

Le scelte di Glasner

L'allenatore austriaco si affida alla difesa a 3 e in attacco punta su Mateta, vicino alla Serie A nell'ultimo mercato di gennaio, supportato da Sarr e Guessand. In mezzo al campo spazio per l'ex laziale Kamada.

Formazioni ufficiali

CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Henderson; Richards, Lacroix, Canvot; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Guessand; Mateta. All. Glasner

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodô, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Harrison, Fabbian, Ndour, Gudmundsson; Piccoli. All. Vanoli

statistiche

I precedenti

È il primo incontro tra le due squadre e la prima partita del Crystal Palace contro un club italiano.

Il bilancio della Viola con le inglesi

Il Palace è la settima squadra di Premier League ad affrontare la Fiorentina, che ha vinto sei delle 13 partite disputate contro squadre inglesi (3 pareggi e 4 sconfitte). I viola, però, non vincono contro le inglesi da tre partite (1 pareggio, 2 sconfitte), dalla vittoria casalinga per 2-0 contro il Tottenham nel ritorno dei sedicesimi 2014/15 di UEFA Europa League (tot.: 3-1).

Fiorentina contro un'inglese tre anni dopo

Questa è la prima partita della Fiorentina contro una squadra inglese dalla sconfitta per 1-2 contro il West Ham nella finale della Conference League 2023 a Praga.

Palace in Europa dopo 27 anni

Si tratta della seconda apparizione del Crystal Palace nelle competizioni UEFA e la prima dalla partecipazione alla Coppa Intertoto del 1998, quando fu eliminato con un punteggio complessivo di 0-4 contro il Samsunspor nel terzo turno (0-2 in casa, 0-2 in trasferta).

L'ultimo ko europeo degli inglesi a novembre

Il Crystal Palace è imbattuto da sei partite di Conference League (3 vittorie e 3 pareggi).

Fiorentina, semifinale traguardo minimo

La Fiorentina ha raggiunto almeno le semifinali in ciascuna delle tre partecipazioni precedenti in Conference League, ed è arrivata in finale sia nel 2022/23 (1-2 contro il West Ham a Praga) che nel 2023/24 (0-1 dts contro l'Olympiacos ad Atene). Si tratta quindi del loro quarto consecutivo quarto di finale in questa competizione. Non ha mai perso in questa fase.

Le finali più antiche della Viola

Vincitrice della Coppa delle Coppe nel 1960/61 grazie al successo per 4-1 sui Rangers nelle due partite di andata e ritorno (2-0 in trasferta, 2-1 in casa), la Fiorentina è stata anche finalista in Coppa dei Campioni nel 1956/57, quando perse 0-2 col Real Madrid al Santiago Bernabéu.

La Fiorentina passa (quasi) sempre i quarti

La Fiorentina ha vinto dieci degli undici quarti di finale europei disputati, con l'unica eccezione della sconfitta per 3-1 (totale) contro il Celtic (0-3 t, 1-0 c) in Coppa dei Campioni 1969/70. Ha inoltre vinto 4-3 contro il Celje nei quarti della scorsa Conference League (2-1 t, 2-2 c).

Il legame tra i viola e la Conference

Con la partita giocata nel ritorno degli ottavi di finale, la Fiorentina è diventata la prima a disputare 50 partite nella Conference League, dalla prima giornata alla finale.

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