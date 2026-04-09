Le parole a Sky Sport nel pre-partita dell'allenatore della Fiorentina: "Mi aspetto che i ragazzi facciano una grande prestazione, ho sempre detto che lo spirito deve essere quello che ci ha permesso di risalire. Adesso abbiamo questa partita contro una squadra di Premier, forte, e dovremo giocarla con personalità. Nel calcio moderno la differenza la fanno i centrocampisti, Fagioli in questo periodo ci ha fatto girare tantissimo la squadra, le giocate di Gudmundsson tra le linee possono far soffrire l’avversaria, anche se è una squadra che ha fatto bene a parte l’ultimo periodo. La pressione fa parte di quelli che vogliono ottenere qualcosa di importante. Portare avanti la Conference con lo stato emotivo che avevamo in campionato rappresenta un grandissimo percorso. Ho detto ai ragazzi che si devono giocare questa partita con coraggio, sapendo con lucidità che c’è anche il ritorno"