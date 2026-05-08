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Come Ismaila Sarr sta dominando questa Conference League

Marco Garghentino

Marco Garghentino

©Getty

Da Dakar a Lipsia, alla conquista di una coppa europea. Il talento senegalese è stato l’indiscusso trascinatore del Crystal Palace in questa edizione della Conference League, di cui è il capocannoniere e il recordman per il gol più veloce nella storia della competizione. Una campagna dominante, per un giocatore esaltante 

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