Dieci anni di Brexit, il calcio ha tenuto aperta la Manica

I vincoli su visti e giovani stranieri arrivati dopo il referendum del giugno 2016 hanno cambiato il reclutamento in Premier League, ma il campionato è rimasto il più internazionale e potente, offrendo al mondo un volto urbano e aperto del Paese. Anche la nazionale, guidata da un tedesco, racconta una mescolanza lontana dall’Inghilterra che votò ‘Leave’
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