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la storia

Mentre continua a giocare, la nuova carriera di Juan Mata è già iniziata

Emiliano Tomasini
©Getty

Campione del mondo, vincitore della Champions League e volto di un calcio attento al sociale. Juan Mata continua a giocare per passione in Australia e nel frattempo apre già un nuovo capitolo della sua carriera: collaborerà con Populous per progettare i centri di allenamento del futuro

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