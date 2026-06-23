L’annuncio del biennale di Marc Marquez è soltanto il primo tassello di un mosaico noto da mesi. Con Pedro Acosta destinato a vestirsi di rosso e Bagnaia all'Aprilia, Ducati e la MotoGP si preparano a un futuro che cambierà uomini, filosofia e gerarchie
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