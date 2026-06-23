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l'intervista

Come mangia il calciatore del futuro (e del presente)

Margherita Cirillo

Margherita Cirillo

Lo abbiamo chiesto a Tiberio Ancora, personal trainer ed educatore alimentare, collaboratore di lunga data di Antonio Conte. Dalla dieta paleolitica alle tecniche per capire quale tipo di alimentazione sia più idonea per le diverse tipologie di giocatori, fino a tantissimi aneddoti legati ai campioni allenati tra Juve, Chelsea, Napoli e Nazionale: "Chiellini quello che si applicava di più, che lavoro abbiamo fatto con Hazard"

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