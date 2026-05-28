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il commento

La notte in cui South London si è presa l’Europa

Paolo Ciarravano

©Getty

Il Palace non doveva nemmeno giocarla, questa Conference League. E invece l’ha dominata fino alla finale di Lipsia, dove 18 mila tifosi hanno celebrato il primo trionfo europeo della loro storia. Una favola moderna costruita da Oliver Glasner e da una squadra che nessuno considerava davvero grande

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