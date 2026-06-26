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la riflessione

Doku, Ostigard e Göthberg: il calcio sembra avere ancora un problema con la genitorialità

Emiliano Tomasini
©IPA/Fotogramma

Le polemiche sulla scelta di Doku di lasciare il Mondiale per la nascita del figlio (al contrario di Ostigard) si intrecciano con la sentenza del Tas sul caso Göthberg. Tre vicende solo apparentemente lontane, che riportano al centro il vero tema: nel calcio diventare genitori deve essere una libertà e un diritto, non un motivo di giudizio o discriminazione

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