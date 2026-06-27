Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
diario mondiale

Ebbene sì: l'Italia deve imparare dall'Africa

Gianfranco Teotino

Gianfranco Teotino

Non solo la favola di Capo Verde, la più imprevedibile delle nazionali africane che sta vivendo un miracolo sportivo. Ci sono altre realtà molto solide che hanno costruito un percorso partendo da lontano. Parola d'ordine? Academy. Con esempi di pura eccellenza da cui dovremmo prendere ispirazione

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ