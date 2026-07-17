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Conference League: è uscita, anzi no. E la prende con le mani: l'assurdo rigore al 91'

Conference League

Un episodio tanto singolare quanto discusso ha deciso il preliminare di Conference League tra Hamrun Spartans e NSÍ Runavík. Al 91', sul 1-1, gli ospiti riescono a tenere vivo un pallone vicino alla linea di fondo. Un difensore maltese, convinto che fosse già uscito, lo raccoglie con le mani per preparare il rinvio. L'arbitro, però, ritiene che il pallone sia ancora in gioco e assegna un calcio di rigore per fallo di mano: dal dischetto l'NSÍ Runavík non sbaglia, trova il gol decisivo e conquista la qualificazione

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