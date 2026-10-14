Atalanta-Pafos, le probabili formazioni del match di Conference League

Inizia l'avventura in Conference per l'Atalanta di Maurizio Sarri che sfida il Pafos giovedì 15 ottobre alle 21 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Senza Scalvini in difesa, dovrebbe giocare Kolasinac in difesa. A centrocampo, vicino a Ederson dovrebbe giocare Pasalic al posto dell'infortunato Kessié. In attacco Scamacca dovrebbe partire dal 1'
Probabili Formazioni
Le possibili scelte di Sarri
ATALANTA (4-2-3-1), la probabile formazione: Carnesecchi; Bellanova Kristensen, Kolasinac, Bernasconi; Pasalic, Ederson; Elmas, De Ketelaere, Rowe; Scamacca. All. Sarri
- In difesa, al posto dell'infortunato Scalvini, dovrebbe essere Kolasinac in difesa
- Kessié out per infortunio, sarà rivalutato entro sabato: a centrocampo vicino a Ederson dovrebbe giocare Pasalic
- Scamacca dovrebbe partire dal 1': alle sue spalle Elmas, De Ketelaere e Rowe
Pafos, la probabile formazione
PAFOS (4-3-3), la probabile formazione: Majecki; Bruno Felipe, David Luiz, Mmaee, Nikolas Iōannou; Sunjic, Pêpê; Correia, Lelê, Sema. All. Ricardo Sá Pinto