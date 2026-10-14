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Atalanta-Pafos, le probabili formazioni del match di Conference League

Conference League

Inizia l'avventura in Conference per l'Atalanta di Maurizio Sarri che sfida il Pafos giovedì 15 ottobre alle 21 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Senza Scalvini in difesa, dovrebbe giocare Kolasinac in difesa. A centrocampo, vicino a Ederson dovrebbe giocare Pasalic al posto dell'infortunato Kessié. In attacco Scamacca dovrebbe partire dal 1'

SARRI: "PAFOS PIENO DI QUALITA' TECNICA"

Probabili Formazioni

Atalanta
Atalanta
Marco Carnesecchi
Marco Carnesecchi
PORTIERE
Atalanta
Raoul Bellanova
Raoul Bellanova
TERZINO DESTRO
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Atalanta
Thomas Kristensen
Thomas Kristensen
DIFENSORE CENTRALE
Atalanta
Sead Kolasinac
Sead Kolasinac
DIFENSORE CENTRALE
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Atalanta
Lorenzo Bernasconi
Lorenzo Bernasconi
TERZINO SINISTRO
Atalanta
Mario Pasalic
Mario Pasalic
CENTROCAMPISTA CENTRALE
Atalanta
Éderson
Éderson
CENTROCAMPISTA CENTRALE
Atalanta
Eljif Elmas
Eljif Elmas
ESTERNO DESTRO
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Atalanta
Charles De Ketelaere
Charles De Ketelaere
TREQUARTISTA
Atalanta
Jonathan Rowe
Jonathan Rowe
ESTERNO SINISTRO
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Atalanta
Gianluca Scamacca
Gianluca Scamacca
ATTACCANTE CENTRALE

Le possibili scelte di Sarri

ATALANTA (4-2-3-1), la probabile formazione: Carnesecchi; Bellanova Kristensen, Kolasinac, Bernasconi; Pasalic, Ederson; Elmas, De Ketelaere, Rowe; Scamacca. All. Sarri

  • In difesa, al posto dell'infortunato Scalvini, dovrebbe essere Kolasinac in difesa
  • Kessié out per infortunio, sarà rivalutato entro sabato: a centrocampo vicino a Ederson dovrebbe giocare Pasalic
  • Scamacca dovrebbe partire dal 1': alle sue spalle Elmas, De Ketelaere e Rowe

Pafos, la probabile formazione

PAFOS (4-3-3), la probabile formazione: Majecki; Bruno Felipe, David Luiz, Mmaee, Nikolas Iōannou; Sunjic, Pêpê; Correia, Lelê, Sema. All. Ricardo Sá Pinto

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