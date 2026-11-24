Paris Saint Germain-Roma, Luis Enrique: "Gasperini è l'araba fenice del calcio italiano"PSG
Luis Enrique affronta per la prima volta il suo passato italiano: "Le cose possono andare meglio o peggio, ma ho ricordi bellissimi della mia esperienza alla Roma". Lo spagnolo non vede l'ora di misurarsi contro Gasperini: "Nel calcio italiano è un innovatore, per me affrontarlo è una grande motivazione". Sugli infortuni pesanti di Kvaratskhelia e Douè: "Non mi lamento e non mi metto a piangere, è una grande prova per la nostra squadra"
Una sola stagione, la 2011/12, comunque sufficiente a lasciargli un bel ricordo nonostante i risultati difficili. Luis Enrique ritrova la Roma, la sua prima esperienza in panchina lontano dalla Spagna dopo aver allenato solo la squadra B del Barcellona: "Le cose possono andare meglio o peggio, è la vita, ma conservo degli ottimi ricordi di quell'esperienza. Ogni volta che torno in città ho un ottimo feeling, fu un momento molto importante per la mia carriera". Un aspetto importante fu anche la gestione di Totti: "Durante la mia carriera ho gestito diversi tipi di giocatori e ho sempre provato a comportarmi con tutti allo stesso modo, con sincerità e rimanendo fedele alla mia persona".
"Non abbiamo bisogno del mercato, la squadra può sopperire agli infortuni"
In quel 2011/2012 affrontò anche Gasperini sulla panchina dell'Inter in una sfida finita 0-0 a San Siro. "Ricordo che, quando io ero alla Roma, lui era all'Inter e lì non c'è stata la volontà di aspettarlo e dargli fiducia. Poi però ha avuto modo di dimostrare che allenatore sia. Per me è l'araba fenice del calcio italiano. Ha avuto una grande influenza grazie al suo pressing e alla sua volontà di dominare le partite fisicamente e anche con giocatori di qualità. Per me è una grande motivazione guardare le sue squadre e confrontarmi con lui". Seppur senza due campioni del calibro di Kvaratshhelia e Douè: "Ovviamente sono triste per loro, ma non voglio lamentarmi o mettermi a piangere. Si tratta di un'opportunità per tutta la squadra di mostrare il proprio livello, è una prova di resilienza da affrontare. Mercato? Non ci servono giocatori per sei mesi, pensiamo a quelli che abbiamo. La nostra rosa resta bella e forte".
Hakimi: "Mi sento parigino, voglio restare il più a lungo possibile"
Prima di Luis Enrique, ha parlato in conferenza anche Achraf Hakimi: "Il nostro collettivo ci aiuterà a superare le assenze. Io posso giocare più avanti? Vediamo cosa mi chiederà il mister. Attacco spesso e segno tanto già da difensore, l'importante è che ci sia qualcuno che mi copra quando lo faccio". Il terzino marocchino è una delle bandiere delle società: "Mi sento parigino, spero di restare tanti anni come ha fatto il nostro capitano Marquinhos". Attesa per il match di domani e anche per il verdetto del Tas sull'ultima Coppa d'Africa: "L'importante è che abbiamo dato la nostra migliore immagine possibile come Marocco. Poi vediamo cosa succederà, ma non penso che sia normale abbandonare il campo nel modo in cui lo hanno fatto i giocatori del Senegal".