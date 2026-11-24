Il Tas toglie la Coppa d'Africa 2026 al Marocco e la restituisce al Senegal!clamoroso
La nazionale senegalese conserva la Coppa d’Africa 2025 conquistata sul campo contro il Marocco. Il Tribunale Arbitrale dello Sport ha accolto il ricorso della federazione di Dakar, annullando il 3-0 a tavolino deciso in appello dalla Caf e confermando il risultato della finale: 1-0 per i Leoni della Teranga
Il Senegal è definitivamente campione d’Africa. A dieci mesi dalla combattutissima finale contro il Marocco, il Tas di Losanna ha accolto il ricorso presentato dalla Federcalcio senegalese e ribaltando la decisione iniziale del Jury Disciplinare della Caf (Confédération Africaine de Football). Resta dunque valido il verdetto maturato sul terreno di gioco: vittoria per 1-0 del Senegal. La decisione è stata presa all’unanimità dal collegio arbitrale.
Approfondimento
La ricostruzione di cosa è successo nel finale di Senegal-Marocco
Perché il Tas ha dato ragione al Senegal
Al centro della controversia c’era quanto accaduto nel concitato finale della partita. Dopo l’assegnazione di un calcio di rigore al Marocco, i giocatori senegalesi avevano momentaneamente lasciato il terreno di gioco in segno di protesta. Richiamata in campo da Sadio Mané, la squadra era poi rientrata e la gara era regolarmente ripresa. Il rigore di Brahim Diaz era stato parato da Édouard Mendy, prima del gol decisivo realizzato da Pape Gueye durante i tempi supplementari. Il risultato finale era stato di 1-0 per il Senegal. Il Jury d’Appello della Caf aveva successivamente considerato l’uscita temporanea dal campo come un abbandono della partita, assegnando al Marocco la vittoria per 3-0 a tavolino. Contro quel provvedimento, comunicato il 17 marzo 2026, la federazione senegalese aveva presentato ricorso al Tas il successivo 25 marzo. Secondo il collegio arbitrale, però, spettava esclusivamente all’arbitro Jean-Jacques Ngambo Ndala stabilire se esistessero o meno le condizioni per proseguire l’incontro. Quando il direttore di gara ha ordinato la ripresa, entrambe le squadre erano nuovamente sul terreno di gioco e avevano manifestato la volontà di continuare. Per il Tas, quella valutazione riguardava quindi una decisione presa sul campo e non poteva essere modificata successivamente dagli organi di giustizia sportiva.
Cos’è la 'field of play doctrine'
La sentenza si fonda sul principio giuridico della 'field of play doctrine'. In base a questo criterio, le decisioni assunte dagli arbitri durante una partita non vengono normalmente riesaminate dai tribunali sportivi, salvo che emergano prove di malafede o di una condotta arbitraria. Il Marocco sosteneva che questa tutela non potesse estendersi alle conseguenze disciplinari del comportamento del Senegal. Secondo la federazione marocchina, l’uscita dal campo aveva violato gli articoli 82 e 84 del regolamento della Coppa d’Africa e avrebbe dovuto determinare l’interruzione definitiva della finale. Il Tas ha respinto questa interpretazione. Quegli articoli possono essere applicati quando la condotta di una squadra induce l’arbitro a chiudere anticipatamente l’incontro. In questo caso, invece, la partita era ripresa ed era arrivata regolarmente alla conclusione. La decisione dell’arbitro, presa in un clima definito di “estrema tensione”, non è stata ritenuta né arbitraria né giuridicamente errata.
Confermate le sanzioni disciplinari
Il pronunciamento sul risultato della finale non cancella le responsabilità disciplinari legate a quanto successo:
- Pape Bouna Thiaw (ct Senegal): 5 partite di squalifica in CAF per comportamento antisportivo, violazione dei principi di fair play e integrità e danno all’immagine del calcio. A questa sanzione era stata aggiunta un’ammenda di 100.000 dollari
- Iliman Cheikh Baroy Ndiaye e Ismaïla Sarr (Senegal) 2 partite di squalifica per comportamento antisportivo nei confronti dell’arbitro
- Achraf Hakimi (Marocco): 2 partite di squalifica, di cui una sospesa con la condizionale per un anno, per comportamento antisportivo.
- Ismaël Saibari (Marocco): 3 partite di squalifica (poi ridotte a 2, di cui 1 con la condizionale)
La distinzione operata dal Tas è così spiegata: il comportamento tenuto durante la protesta poteva produrre conseguenze disciplinari, ma non giustificava la trasformazione del risultato del campo in una sconfitta a tavolino.