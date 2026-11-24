Il Senegal è definitivamente campione d’Africa . A dieci mesi dalla combattutissima finale contro il Marocco, il Tas di Losanna ha accolto il ricorso presentato dalla Federcalcio senegalese e ribaltando la decisione iniziale del Jury Disciplinare della Caf (Confédération Africaine de Football) . Resta dunque valido il verdetto maturato sul terreno di gioco: vittoria per 1-0 del Senegal. La decisione è stata presa all’unanimità dal collegio arbitrale.

Perché il Tas ha dato ragione al Senegal

Al centro della controversia c’era quanto accaduto nel concitato finale della partita. Dopo l’assegnazione di un calcio di rigore al Marocco, i giocatori senegalesi avevano momentaneamente lasciato il terreno di gioco in segno di protesta. Richiamata in campo da Sadio Mané, la squadra era poi rientrata e la gara era regolarmente ripresa. Il rigore di Brahim Diaz era stato parato da Édouard Mendy, prima del gol decisivo realizzato da Pape Gueye durante i tempi supplementari. Il risultato finale era stato di 1-0 per il Senegal. Il Jury d’Appello della Caf aveva successivamente considerato l’uscita temporanea dal campo come un abbandono della partita, assegnando al Marocco la vittoria per 3-0 a tavolino. Contro quel provvedimento, comunicato il 17 marzo 2026, la federazione senegalese aveva presentato ricorso al Tas il successivo 25 marzo. Secondo il collegio arbitrale, però, spettava esclusivamente all’arbitro Jean-Jacques Ngambo Ndala stabilire se esistessero o meno le condizioni per proseguire l’incontro. Quando il direttore di gara ha ordinato la ripresa, entrambe le squadre erano nuovamente sul terreno di gioco e avevano manifestato la volontà di continuare. Per il Tas, quella valutazione riguardava quindi una decisione presa sul campo e non poteva essere modificata successivamente dagli organi di giustizia sportiva.