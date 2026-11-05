Appuntamento oggi con la terza giornata della Conference League: in campo Atalanta e Kairat Almaty, impegnate oggi alle 18.45. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Arena, Sky Sport 254 e in streaming su NOW . Inoltre, Diretta Gol e l'approfondimento pre e postpartita con Sky Calcio Show

Dove vedere Atalanta-Kairat Almaty in tv

Oggi alle ore 18.45 appuntamento da non perdere con Atalanta-Kairat Almaty, terza giornata di Conference League. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Arena, Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Telecronaca Davide Polizzi, commento Fernando Orsi, inviato Massimiliano Nebuloni, Diretta Gol con Federico Botti. Alle 18.45- su Sky Sport 251- e alle 21 su Sky Sport Arena e Sky Sport 251, appuntamento anche con Diretta Gol. Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con lo Studio Europa e Conference League, che accompagnerà tutta la serata: alle 18 conduzione affidata a Mario Giunta, in compagnia di Alessandro Costacurta e Maurizio Compagnoni; alle 20 e alle 23 sarà Federica Masolin a guidare lo studio insieme a Michele Padovano, Marco Bucciantini, Veronica Baldaccini e Alessandro Costacurta (dalle 23). A mezzanotte in scena After Party Show, con Mario Giunta, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside. Alla stessa ora Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta.