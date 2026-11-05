Atalanta-Kairat Almaty, dove vedere la partita di Conference League in tv e streamingguida tv
Appuntamento oggi con la terza giornata della Conference League: in campo Atalanta e Kairat Almaty, impegnate oggi alle 18.45. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Arena, Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Inoltre, Diretta Gol e l'approfondimento pre e postpartita con Sky Calcio Show
Dove vedere Atalanta-Kairat Almaty in tv
Oggi alle ore 18.45 appuntamento da non perdere con Atalanta-Kairat Almaty, terza giornata di Conference League. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Arena, Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Telecronaca Davide Polizzi, commento Fernando Orsi, inviato Massimiliano Nebuloni, Diretta Gol con Federico Botti. Alle 18.45- su Sky Sport 251- e alle 21 su Sky Sport Arena e Sky Sport 251, appuntamento anche con Diretta Gol. Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con lo Studio Europa e Conference League, che accompagnerà tutta la serata: alle 18 conduzione affidata a Mario Giunta, in compagnia di Alessandro Costacurta e Maurizio Compagnoni; alle 20 e alle 23 sarà Federica Masolin a guidare lo studio insieme a Michele Padovano, Marco Bucciantini, Veronica Baldaccini e Alessandro Costacurta (dalle 23). A mezzanotte in scena After Party Show, con Mario Giunta, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside. Alla stessa ora Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta.
I numeri di Atalanta e Kairat Almaty
Questa sarà la prima volta per l'Atalanta contro una squadra kazaka in una delle principali competizioni europee. Il Kairat ha perso l'unico precedente contro una squadra italiana, una sconfitta per 2-1 in trasferta contro l'Inter nella fase campionato della scorsa Champions League. L'Atalanta ha perso sei delle ultime otto partite nelle principali competizioni europee (2V), tante sconfitte quante quelle subite nelle precedenti 35. Il Kairat non ha ancora vinto in una delle principali competizione europee (16 partite: 4N, 12P); in questa edizione della Conference League sono arrivati un pareggio per 1-1 contro il Riga e una sconfitta per 1-5 contro il Panathinaikos. L'Atalanta ha perso solo una delle ultime 16 partite casalinghe contro squadre non dei cinque maggiori campionati europei (9V, 6N), 1-3 contro il Club Brugge nella Champions 2024/25. Dopo il successo contro il Pafos (3-1), l'Atalanta potrebbe ottenere due successi casalinghi di fila nelle principali competizioni europee per la prima volta dal periodo tra settembre e novembre 2023 contro Raków Częstochowa (2-0) e Sturm Graz (1-0) in Europa League. L'Atalanta ha segnato in tutte le ultime cinque gare casalinghe nelle principali competizioni europee (12 reti, media di 2,4 a partita, qualificazioni escluse).