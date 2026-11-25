Conference League, il calendario e gli orari delle partite della quarta giornataguida tv
Giovedì 26 novembre, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, la quarta giornata di Conference League. Alle 21 appuntamento con BORAC BANJA LUKA-ATALANTA. Nella Casa dello Sport tutte le partite da seguire anche in contemporanea con Diretta Gol. Studi pre e postpartita affidati a Studio Europa e Conference League con i giornalisti e i top talent di Sky Sport
Nuovo appuntamento con il calcio europeo su Sky e in streaming su NOW. Giovedì 26 novembre in scena il quarto turno di Conference League, con le partite da seguire in esclusiva nella Casa dello Sport anche grazie a Diretta Gol, Sky Sport Max e Sky Sport 251. Alle 21 l’Atalanta in Conference League, impegnata in trasferta contro il Borac Banja Luka, su Sky Sport Max e Sky Sport 254.
Gli studi di Sky Sport
Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa e Conference League, che accompagnerà tutta la serata: alle 18 conduzione affidata a Mario Giunta, in compagnia di Alessandro Costacurta e Federico Zancan; alle 20 e alle 23 sarà Federica Masolin a guidare lo studio insieme ad Alessandro Del Piero, Veronica Baldaccini, Marco Bucciantini e Alessandro Costacurta (dalle 23). A mezzanotte in scena After Party Show, con Mario Giunta, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside. Alla stessa ora Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta.
Conference League, la 4^ giornata della “League Phase” su Sky e NOW
Giovedì 26 novembre
- ore 16.30: KAIRAT ALMATY-MJÄLLBY AIF su Sky Sport Calcio e Sky Sport 254. Telecronaca Luca Pellegrini
- ore 18.45: DIRETTA GOL su Sky Sport Max e Sky Sport 251
AJAX-THUN
BRIGHTON-U CRAIOVA
SABURTALO TBLISI-GETAFE
JABLONEC-LUGANO
HEARTS-MONACO
KAUNO ŽALGIRIS-RIGA
EGNATIA-LINCOLN
PAFOS-MIDTJYLLAND
BRANN-AARHUS
- ore 21.00: BORAC BANJA LUKA-ATALANTA su Sky Sport Max e Sky Sport 254. Telecronaca Davide Polizzi, commento Fernando Orsi, inviato Massimiliano Nebuloni, Diretta Gol Federico Botti
- ore 21.00: DIRETTA GOL su Sky Sport 251
NORDSJÆLLAND-PANATHINAIKOS
HAJDUK SPALATO-STVV
INTER ESCALDES-COPENHAGEN
GENT-STELLA ROSSA
CSKA SOFIA-TRABZONSPOR
SPORTING BRAGA-KUPS KUOPIO
FRIBURGO-TWENTE
Gli Studi di Sky Sport
- Dalle 18.00: Studio Europa e Conference League con Mario Giunta, Alessandro Costacurta e Federico Zancan
- Dalle 20 e dalle 23: Studio Europa e Conference League con Federica Masolin, Alessandro Del Piero, Veronica Baldaccini, Marco Bucciantini e Alessandro Costacurta (dalle 23)
- Da mezzanotte: After Party con Mario Giunta, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside
- Da mezzanotte: Goleador Europa con Martina Quaranta