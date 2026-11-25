Giovedì 26 novembre, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW , la quarta giornata di Conference League. Alle 21 appuntamento con BORAC BANJA LUKA-ATALANTA. Nella Casa dello Sport tutte le partite da seguire anche in contemporanea con Diretta Gol. Studi pre e postpartita affidati a Studio Europa e Conference League con i giornalisti e i top talent di Sky Sport

Nuovo appuntamento con il calcio europeo su Sky e in streaming su NOW . Giovedì 26 novembre in scena il q uarto turno di Conference League , con le partite da seguire in esclusiva nella Casa dello Sport anche grazie a Diretta Gol , Sky Sport Max e Sky Sport 251. Alle 21 l’ Atalanta in Conference League, impegnata in trasferta contro il Borac Banja Luka , su Sky Sport Max e Sky Sport 254.

Gli studi di Sky Sport

Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa e Conference League, che accompagnerà tutta la serata: alle 18 conduzione affidata a Mario Giunta, in compagnia di Alessandro Costacurta e Federico Zancan; alle 20 e alle 23 sarà Federica Masolin a guidare lo studio insieme ad Alessandro Del Piero, Veronica Baldaccini, Marco Bucciantini e Alessandro Costacurta (dalle 23). A mezzanotte in scena After Party Show, con Mario Giunta, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside. Alla stessa ora Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta.