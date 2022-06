Il 7 luglio inizierà la seconda edizione della terza rassegna continentale, vinta dalla Roma lo scorso anno nella finale di Tirana contro il Feyenoord. La squadra italiana partecipante sarà la Fiorentina, che entrerà in corsa a partire dagli spareggi previsti il 18 e il 25 agosto in sfide di andata e ritorno. Ecco quali saranno le date della manifestazione e tutte le squadre iscritte per diventare il secondo nome nell'albo d'oro della coppa