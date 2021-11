Quarta giornata del girone C di Conference League con la Roma che punta alla vittoria per conquistare il primo posto in classifica. Mourinho va avanti con il solito 4-2-3-1, ma contrariamente alla gara di andata si affiderà ai titolari. Stesso undici di due settimane fa, invece, per Kjetil Knutsen, che dovrebbe cambiare poco o nulla

Riscattarsi dalla pesante sconfitta per 6-1 nella gara di andata e conquistare il primo posto in classifica: sono questi gli obiettivi primari della Roma di José Mourinho, che giovedì sera alle 21 scenderanno in campo all'Olimpico contro il Bodø/Glimt. La squadra norvegese occupa il primo posto nel gruppo C di Conference League con 7 punti, uno in più dei giallorossi che hanno un margine di 3 punti sullo Zorya.