Conference League, il programma della 4^ giornata

Torna in campo la Conference League per la quarta giornata della fase a gironi. I riflettori saranno puntati su Roma e Londra. Da una parte lo stadio Olimpico, dove i giallorossi di José Mourinho ospiteranno il Bodo/Glimt con l'obiettivo di dimenticare il ko per 6-1 contro i norvegesi nel match d'andata. Dall'altra parte ci sarà lo stadio del Tottenham, con l'esordio di Antonio Conte alla guida degli Spurs contro il Vitesse.