Nella quinta gara del gruppo C di Conference League, José Mourinho andrà avanti con la difesa a 3. Torna dal primo minuto Smalling che affiancherà Mancini e Kumbulla, titolari anche Veretout (che sarà squalificato in campionato) e Abraham

Partita fondamentale per la Roma di José Mourinho, che giovedì sera alle 21 ospiterà all'Olimpico lo Zorya. I giallorossi occupano il secondo posto nel gruppo C di Conference League con 7 punti, uno in più rispetto alla formazione ucraina che è ferma a 6 lunghezze. La squadra dello SpecialOne con un successo sarebbe certa del secondo posto in classifica e dovrebbe sperare in un passo falso del Bodo/Glimt per ambire alla vittoria del girone.