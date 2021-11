L'allenatore giallorosso: "Per noi è una finale, vogliamo avere il 'problema' di giocare in campionato e in coppa". Sui singoli: "Da Zaniolo mi aspetto quello che mi aspetto dagli altri, Abraham è diventato un giocatore più completo, El Shaarawy ha avuto una grande crescita. Smalling giocherà dall'inizio. Difesa a tre? La rosa non è costruita per questo modulo". Roma-Zorya, giovedì alle 21, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K

Si sta battendo per costruire una mentalità vincente. Che posto occupa in questo senso l'immagine del gruppo che festeggia insieme dopo la vittoria di Genova, compreso chi non ha giocato come Zaniolo?

"Fa piacere, è il segnale che il gruppo è unito. Nei momenti di difficoltà la squadra deve stare unita. Non siamo mai stati in crisi di gioco, di risultati sì, ma non di gioco. A Genova sentivamo la responsabilità di vincere. Mi è piaciuto molto vedere quell'immagine"

Smalling è stato fuori due mesi. È pronto per dare il suo contributo?

"Sì, a Genova magari sarebbe stato un rischio farlo giocare 90’, è andato in panchina e nel momento in cui Kumbulla era in difficoltà era pronto a entrare per aiutare la squadra a vincere. Domenica e nei giorni successivi si è allenato, in questo momento è in condizione di iniziare la partita, domani giocherà"

Il girone si è complicato, cosa si aspetta dalla gara di domani?

"Semplice: se vinciamo siamo dentro, se perdiamo siamo fuori. Un pareggio lascerebbe i discorsi aperti e con il destino ancora nelle nostre mani. Sia per noi che per loro sarà una finale. Sarà dura andare avanti per tanti mesi giocando campionato e Conference League, ma è un problema che vogliamo avere"

Se giocherà, cosa si aspetta da Zaniolo?

"Niente di particolare, mi aspetto tanto invece dalla partita della squadra. A Genova abbiamo vinto da squadra ed è da squadra che dovremo fare di tutto per vincere anche domani. Da Zaniolo mi aspetto le stesse cose che mi aspetto dagli altri. A Genova, dal modo come ha festeggiato, è come se avesse giocato 90’, quando in realtà non è mai sceso in campo"

Rui Patricio è uno dei migliori portieri del campionato, ma in genere nelle partite di coppa il portiere titolare riposa. Lei lo confermerà?

"Sì, non è solo lui che è uno dei migliori portieri del campionato, ma siamo anche noi che come squadra riusciamo a stare tra le migliori come perfomance difensiva. Fuzato sta lavorando in modo fantastico, è pronto per giocare sia in campionato che in coppa. La volta in cui giocherà lui io dormirò tranquillamente prima della gara. Domani gioca Rui Patricio"