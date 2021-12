I giallorossi in Bulgaria per l'ultimo turno del girone di Conference League: Mourinho lascia a casa Rui Patricio, Mkhitaryan e Smalling e schiera il 3-5-2, con Zaniolo al fianco di Abraham

Ultimo turno della fase a gironi della Conference League, la Roma chiude in Bulgaria il suo percorso nel gruppo C. I giallorossi saranno di scena sul campo del CSKA Sofia, squadra già eliminata e ultima con appena un punto. La Roma è sicura di proseguire il suo percorso nel torneo, ma insegue ancora il primo posto che vale la qualificazione diretta agli ottavi di finale. Il Bodo/Glimt dista un punto, i giallorossi dovranno vincere e poi sperare che i norvegesi non facciano lo stesso contro lo Zorya. Altrimenti la squadra di Mourinho sarà costretta a giocarsi un turno di spareggio contro una delle terze classificate dei gironi di Europa League. Il match è in programma alle ore 18.45 e sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Action, Sky Sport 253 (satellite e internet) e Sky Sport 484 (digitale terrestre).