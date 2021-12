Conference League, il programma del sesto turno

Turno decisivo in Conference League, in campo anche la Roma che si gioca il primo posto e la qualificazione agli ottavi: il programma completo con orari e canali tv

Sesta e ultima giornata della fase a gironi della Conference League, ancora tanti i verdetti attesi in questi ultimi novanta minuti. Anche la Roma, tra le altre, deve conoscere il suo destino. I giallorossi sono sicuri di proseguire il percorso in questo torneo, da determinare se da primi o da secondi nel girone. La squadra di Mourinho ha un punto in meno rispetto al Bodo/Glimt, deve quindi vincere in casa del CSKA Sofia e sperare che i norvegesi non facciano lo stesso contro lo Zorya. Il primo posto, infatti, vale la qualificazione diretta agli ottavi di finale, il secondo invece porta agli spareggi con le terze classificate dei gironi di Europa League. Di seguito l'elenco completo di tutte le gare, sarà possibile seguirle in contemporanea su Diretta Gol.