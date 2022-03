Mourinho conferma la coppia d’attacco Zaniolo-Abraham. Torna Sergio Oliveira a centrocampo. Da capire le condizioni di Zalewski. A guidare la difesa a 5 degli olandesi sarà l’ex Fiorentina Rasmussen. Le probabili formazioni di Vitesse-Roma, in diretta alle 18:45 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K

Si apre la fase a eliminazione diretta di Conference League per la Roma . Dopo aver passato i gironi da prima, i giallorossi hanno saltato gli spareggi con le squadre dell'UEL e ora si troveranno di fronte gli olandesi del Vitesse , finiti al secondo posto del loro girone. Calcio d’inizio alle ore 18:45 , la partita sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K.

Roma, riecco Sergio Oliveira

Mourinho: "Campo Vitesse disastroso. No Turnover"

Novità a centrocampo con il ritorno di Sergio Oliveira. Il portoghese prenderà il posto di Cristante al fianco di Mkhytarian. Mourinho non rinuncia ai big: confermata la coppia d’attacco Zaniolo-Abraham, con Pellegrini alle spalle. Sulla destra, avanti Karsdorp nel ballottaggio con Maitland-Niles. Sulla fascia opposta sono da capire le condizioni di Zalewski: oggi si è allenato, ma non è al 100%. Al suo posto pronto Viña. Nessun cambio in difesa con Mancini, Smalling e Kumbulla davanti a Rui Patricio.