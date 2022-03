L'allenatore giallorosso: "Giocheremo su un campo non da calcio, sarà difficile. La squadra sta bene, l'ho vista concentrata e questo mi lascia ben sperare. Non farò turnover, ma finalmente avrò a disposizione una panchina importante". Vitesse-Roma, giovedì ore 18.45, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252

La Roma si prepara ad affrontare il Vitesse nell’andata degli ottavi di finale di Conference League, gara in programma domani alle ore 18.45 che verrà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno (satellite e internet), Sky Sport 252 (satellite e internet). Un match che José Mourinho ha presentato così in conferenza stampa.

Oltre il risultato ha anche visto nelle ultime due partite una squadra in crescita?

"Spero di sì, sono sette gare di file in Serie A che non perdiamo e nelle ultime due vittorie ho visto il giusto atteggiamento, la squadra è stata concentrata per tutta la gara. Questo è molto importante quando si giocano gare a eliminazione diretta, perché un calo di concentrazione può portarti a essere eliminato. Questo mi dà speranza, i dettagli sono importanti. La squadra sta bene, ho tutto il gruppo a disposizione tranne Spinazzola. Per la prima volta gioca in Olanda su un terreno non da calcio ed è strano, perché i campi qui sono sempre perfetti. Non capisco davvero come si possa giocar su un campo del genere, sarà molto difficile farlo. Ma siamo qui per fare risultato perché vogliamo gli ottavi di finale"