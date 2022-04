Bodo Glimt-Roma, le probabili formazioni

Alle 21 i giallorossi tornano nello stadio dove sette mesi fa hanno perso per 6-1 nella fase a gironi. Si gioca l'andata dei quarti di finale di Conference League. Mourinho senza Zaniolo e Veretout: si va verso la conferma in blocco della squadra che ha vinto contro Lazio e Sampdoria, con Pellegrini e Mkhitaryan alle spalle di Abraham

La Roma ritrova il Bodo Glimt nei quarti di finale di Conference League e torna nello stadio dove a ottobre perse per 6-1 nella gara valida per la fase a gironi della manifestazione. "Sarà una gara totalmente diversa" ha assicurato José Mourinho alla vigilia della partita di andata, in calendario questa sera con fischio d'inizio alle 21 e diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Si gioca al circolo polare artico. Previste temperature sotto lo zero e vento gelido sul campo sintetico dello stadio Aspmyra, impianto con una capienza di circa 8mila posti a sedere.