L'allenatore giallorosso alla vigilia dei quarti di finale di Conference League contro il Bodo (giovedì ore 21 su Sky Sport Uno e Sky Sport 252): ""Non perdiamo da 12 partite ma questo non conta: pensiamo solo a superare. Mi preoccupa il campo sintetico, il calcio si gioca sull'erba naturale altrimenti è un altro sport. Ma non abbiamo scuse, vogliamo la semifinale"

Un messaggio chiaro e diretto quello che José Mourinho lancia, alla sua squadra e agli avversari alla vigilia di Bodo-Roma. "Il 6-1 della gara giocata qui nella fase a gironi? Quella di domani sarà una gara totalmente diversa rispetto a ottobre, innanzitutto perché non ci sono mai due partite uguali e poi perché molti giocatori cambieranno rispetto a quella gara". L'allenatore portoghese ha ribadito la certezza ai microfoni di Sky Sport.

Qual è l'insidia di questa partita e come ci arriva la Roma?

"Ci arriva bene, in Serie A non perdiamo da 10 partite, che unite alle due partite contro il Vitesse fanno 12 gare di fila senza sconfitte: è una sfida speciale, a eliminazione diretta. Nella fase a gironi contro il Bodo abbiamo avuto un'esperienza brutta, la peggiore di sempre per me. Conosciamo la squadra avversaria, l'ambiente, il campo e le difficoltà che troveremo: non ci sono scuse, non voglio parlare di freddo, terreno di gioco o altro. In queste due partite dobbiamo andare in semifinale. Al ritorno giocheremo in un Olimpico quasi esaurito. Dimentichiamoci del campionato e diamo tutto quello che abbiamo per fare risultato".

Nel calcio esistono gli obiettivi e i sogni: questa squadra riuscirà a concretizzare il sogno di vincere un trofeo che manca da 14 anni?

"Facciamo tutto il possibile. Anche la gara di andata contro il Vitesse è stata dura. Abbiamo giocato su un campo bruttissimo e abbiamo vinto 1-0. A Roma poi abbiamo avuto qualche difficoltà ma siamo riusciti a segnare il gol che ci ha portato a questa sfida. Vogliamo arrivare fino in fondo ma non dobbiamo stare qui a pensare che se superiamo il turno possiamo giocare contro una grande squadra di Premier League o olandese. Dobbiamo solo pensare che non abbiamo vinto nessuna delle due partite giocate contro il Bodo e che in queste due gare dobbiamo vincere".

Come sta Abraham? Ha recuperato dal problema alla spalla? In attacco potrebbe giocare Felix?

"Abraham ha recuperato, gli altri stanno tutti bene. Sapete già chi non ha viaggiato con la squadra, mentre chi fa parte della trasferta è pronto per giocare".