Conference League, il programma dei quarti

Non solo Champions ed Europa League, anche la Conference League è entrata nella fase più calda della stagione. C'è ancora un'italiana in corsa per il titolo, è la Roma di José Mourinho. I giallorossi sfideranno ai quarti di finale il Bodo/Glimt, squadra già incontrata nella fase a gironi. L'andata si giocherà in Norvegia, lì dove per la Roma arrivò una pesante sconfitta per 6-1 nel mese di ottobre. Fischio d'inizio alle ore 21 per i giallorossi, che giocheranno in contemporanea con altre due partite: Leicester-PSV e Marsiglia-PAOK. L'altra gara, quella tra Feyenoord e Slavia Praga, si giocherà invece alle ore 18.45.