Roma-Bodo Glimt, le probabili formazioni

Tra i giallorossi tornano titolari Pellegrini, Zalewski e Mancini. Ancora panchina per Zaniolo. Nel Bodo ha recuperato Solbakken rispetto all'andata e giocherà dal 1' nel tridente. Assente Knutsen in panchina. Calcio d'inizio alle 21 su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 Condividi

Dopo il match d'andata, terminato 2-1 per la squadra norvegese, la Roma è chiamata a ribaltare il risultato all'Olimpico. Giovedì scorso fu una partita con tante polemiche nel post gara, con l'allenatore del Bodo, Knutsen, accusato di aver aggredito Nuno Santos a fine gara e sospeso dalla UEFA (non ci sarà dunque in panchina). I giallorossi arrivano alla sfida dopo la vittoria in rimonta contro la Salernitana, mentre i norvegesi, che hanno raccolto quattro punti nelle prime due partite di campionato, hanno vinto in trasferta per 1-2. Calcio d'inizio alle 21 su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, in streaming su NOW. Telecronaca di Maurizio Compagnoni.

Roma, tornano dal 1' Pellegrini e Zalewski leggi anche Mou: "Migliori del Bodo, mi aspetto la semifinale" Mourinho cambia poco rispetto all'andata. 3-4-2-1 con Smalling titolare accanto a Mancini (a riposo contro la Salernitana) e Ibanez. Sugli esterni torna dal 1' Zalewski a sinistra, con Karsdorp a destra e Sergio Oliveira in mediana con Cristante. In attacco torna titolare anche Pellegrini dopo la squalifica in campionato: giocherà con Mkhitaryan alle spalle dell'unica punta Tammy Abraham. Ancora panchina per Zaniolo.

ROMA (3-4-2-1) La probabile formazione: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Sergio Oliveira, Cristante, Zalewski; Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. Allenatore: Mourinho.

Nel Bodo recupera e sarà titolare Solbakken leggi anche Bodo, Knutsen non ci sarà: "Ce la giocheremo" Knutsen conferma gli stessi undici del match giocato in Norvegia sette giorni fa, a eccezione di Pellegrino, che lascia spazio a Solbakken, recuperato e già in campo per più di un quarto d'ora in campionato. Per il resto, stessa formazione: 4-3-3 con in difesa Sampsted a destra, Wemban a sinistra, Moe e Høibråten centrali. Linea mediana a tre con Hagen vertice basso, Vetlesen e Saltnes (autori dei due gol dell'andata) interni di centrocampo, mentre il tridente sarà composto da Koomson e appunto Solbakken a supporto di Espejord.