Mou: "Migliori del Bodo, mi aspetto la semifinale"

La squadra giallorossa si gioca l'accesso alle semifinali di Conference League e prova a rimontare la sconfitta dell'andata: "Rispetto il Bodo/Glimt, ma mi aspetto di vincere e di andare avanti. Siamo tutti a disposizione e motivati. L'Olimpico pieno ci aiuterà"

La Roma si gioca l'accesso alle semifinali di Conference League e attende il Bodo/Glimt. La gara, valida per il ritorno dei quarti di finale, si giocherà all'Olimpico con fischio d'inizio alle ore 21 (in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252). La squadra di José Mourinho deve rimontare il 2-1 maturato nella gara d'andata. L'allenatore portoghese ha così presentato la gara ai microfoni di Sky Sport: "Sarà una gara difficile, ma mi aspetto di vincere e di andare in semifinale, ma ho grande rispetto per il Bodo/Glimt e per le loro ambizioni. Siamo tutti a disposizione. Abbiamo giocato domenica scorsa, ma abbiamo tre giorni di riposo e tempo per recuperare e stare bene. Avremo in campo undici giocatori altamente motivati, una panchina piena a di qualità, come domenica contro la Salernitana. Saranno pronti ad entrare e cambiare la partita, se necessario"

"Lo stadio pieno ci aiuterà" E ci sarà un Olimpico da grandi occasioni. "A tutti piace giocare così - sorride l'allenatore giallorosso - si comincia a sentire il sapore della finale che puo' arrivare e la motivazione per tutti e' altissima. Ci sono 90 minuti per pareggiare e per vincere: sono fiducioso dei miei e di uno stadio che sarà nostro e ci potrà aiutare".

"Giovedì scorso è stato solo un brutto episodio" leggi anche Bodo a Formello. Tra proteste e polemica alla Uefa Mourinho non è voluto tornare sulle tensioni dell'andata e su eventuali strascichi in questa gara di ritorno: "Quel che è successo giovedì scorso è fuori contesto. E' stato un brutto episodio, ma completamente isolato dal contesto. Cosa penso? Io non penso, la Uefa pensa. Io non decido: la Uefa decide". La Roma ha maggiore esperienza internazionale, ma il Bodo/Glimt non ha nulla da perdere, avverte l'allenatore portoghese: "Da un lato si puo parlare di maggiore esperienza, dall’altro di mancanza di pressione e responsabilità. Non hanno nulla da perdere, per il mondo la Roma deve arrivare in semifinale e loro non avranno pressione. Mi aspetto una squadra fisica e di qualità, ma messa bene in campo, organizzata e difficile da affrontare".